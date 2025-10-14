Олег Гончар

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о борьбе за титул в сезоне-2025.

По словам финна, победителем станет один из пилотов McLaren – Оскар Пиастри или Ландо Норрис. Об этом он рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Я выбираю McLaren. Уверен, команда даст пилотам четкие указания, чтобы избежать проблем. Они оба очень хороши, но у Ландо больше опыта, что имеет значение. Однако у него меньше очков, так что не знаю – кто-то из них. Мика Хаккинен

На данный момент лидером чемпионата является Пиастри с 336 очками. Норрис занимает второе место с 314 очками. Третью позицию занимает Макс Ферстаппен из Red Bull (273 очка).

