Хаккинен назвал фаворита на чемпионство Формулы-1
Двукратный победитель Формулы-1 сделал выбор между пилотами McLaren
8 минут назад
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о борьбе за титул в сезоне-2025.
По словам финна, победителем станет один из пилотов McLaren – Оскар Пиастри или Ландо Норрис. Об этом он рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.
Я выбираю McLaren. Уверен, команда даст пилотам четкие указания, чтобы избежать проблем. Они оба очень хороши, но у Ландо больше опыта, что имеет значение. Однако у него меньше очков, так что не знаю – кто-то из них.
На данный момент лидером чемпионата является Пиастри с 336 очками. Норрис занимает второе место с 314 очками. Третью позицию занимает Макс Ферстаппен из Red Bull (273 очка).
Напомним, ранее руководство McLaren прокомментировало противостояние Пиастри и Норриса.
