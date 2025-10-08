Денис Седашов

Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри может покинуть команду McLaren после сезона-2026 и перейти в Ferrari. Об этом сообщил швейцарский журналист Роджер Бенуа в материале для издания Blick.

По данным источника, хотя у Пиастри и его напарника Ландо Норриса действуют долгосрочные контракты с McLaren, австралиец рассматривает возможность смены команды и интересуется местом в Ferrari, начиная с 2027 года.

