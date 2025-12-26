Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о болидах нового технического регламента, которые впервые появятся на трассе в сезоне-2026. Пилота Ferrari цитирует f1analytic.com:

Мне очень сложно предсказать, как будут выглядеть гонки на новых машинах и что из этого выйдет. Эти машины на симуляторе ощущаются совершенно иначе. И не уверен, что журналистам и зрителям понравятся новые машины. Прижимная сила станет ниже, а показатели крутящего момента, наоборот, возрастут. Предположим, что под дождем новыми машинами управлять будет сложнее, чем сейчас.

Но, возможно, я буду приятно удивлен, все будет прекрасно. Возможно, и с обгонами все будет хорошо, и обгонять станет проще.