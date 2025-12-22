Хэмилтон: «Я обозначил области Ferrari, которые мы можем улучшить»
Льюис высказался о планах на завершение 2025 года
около 7 часов назад
Фото: Ferrari
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон рассказал, каким видит будущее с итальянской командой. Семикратного чемпиона Ф-1 цитирует f1analytic.com:
Я думаю, что нам просто нужно проанализировать, где мы были, что было хорошего и области, которые мы можем улучшить. Я их отметил, я знаю, где они все находятся.
В конце года предстоит сесть за обсуждение вместе с командой. Я оценю внутренние ресурсы, поговорю со своей личной командой вне трассы и подумаю, что мы можем сделать больше, чтобы оптимизировать график, путешествия и подобные вещи.
Напомним, что Гран-При Португалии возвращается в Ф-1.
Поделиться