Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон рассказал, каким видит будущее с итальянской командой. Семикратного чемпиона Ф-1 цитирует f1analytic.com:

Я думаю, что нам просто нужно проанализировать, где мы были, что было хорошего и области, которые мы можем улучшить. Я их отметил, я знаю, где они все находятся.

В конце года предстоит сесть за обсуждение вместе с командой. Я оценю внутренние ресурсы, поговорю со своей личной командой вне трассы и подумаю, что мы можем сделать больше, чтобы оптимизировать график, путешествия и подобные вещи.