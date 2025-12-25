Олег Гончар

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен (Red Bull) поделился мыслями о ситуации Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Слова нидерландца привёл портал PlanetF1.

Ферстаппен считает, что Хэмилтону трудно адаптироваться, так как он покинул команду, которая была его второй семьей, где построил карьеру.

По словам Макса, особенно сложно Хэмилтону соперничать с Шарлем Леклером, который уже давно в Ferrari и продолжает прогрессировать.

«Возраст тоже не на руку — ты не становишься быстрее, а если не чувствуешь себя комфортно в команде, не можешь быть собой — это сказывается». Макс Ферстаппен

Хэмилтон перешел в Ferrari в 2025 году после 12 сезонов в Mercedes.

