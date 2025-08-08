«Худшее, что может быть». Ферстаппен о переднем приводе
Такие машины не приносят ему удовольствия
34 минуты назад
Действующий чемпион мира Формулы-1, пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен поделился своим мнением о переднеприводных автомобилях. Слова приводит GPBlog.
Нет, я считаю, что это очень скучно. Для меня это просто как антивождение, понимаете?.. Я также иногда ездил на подобных машинах в симуляторе. Для меня это худшее, что может быть.
Напомним, на недавнем Гран-при Венгрии нидерландский гонщик финишировал девятым. Победу в гонке одержал британец Ландо Норрис из McLaren. В общем зачете пилотов Ферстаппен в настоящее время занимает третье место, имея в своем активе 187 очков.