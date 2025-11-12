Лидер чемпионской гонки не ожидает успеха на следующем этапе Формулы-1
Норрис напомнил, что исторически Лас-Вегас является неудачным уикендом для McLaren
1 день назад
Лидер личного зачета Формулы-1 Ландо Норрис признался, что неуверен в успехе команды на следующем этапе Гран-При. Пилота McLaren цитирует gpblog.com:
В Вегасе мы никогда не выступали хорошо. Так почему я должен думать (в этот раз): «Да, все будет хорошо»?
Думаю, это была наша самая плохая гонка в прошлом году. Так что у меня нет больших ожиданий. Мы знаем, что Mercedes были невероятно сильными в Лас-Вегасе в прошлом году, как и Red Bull и Ferrari. Думаю, мы были последними в этой четверке.
Очевидно, что в этом году мы многое улучшили, поэтому я не менее негативно настроен. Думаю, есть на что надеяться.
Мы знаем, что (гонки) в Абу-Даби и Катаре – это те этапы, которых мы с нетерпением ждем. Этап в Лас-Вегасе немного меньше, потому что это, пожалуй, одна из наших самых слабых гонок за последние два года. Так что давайте подождем и увидим.
Напомним, что Норрис накануне выиграл Гран-При Бразилии.
