В Red Bull считают, что тактика McLaren может помешать Норрису и Пиастри стать чемпионами.
Марко считает, что подход может побудить Пиастри к более жесткой борьбе
около 1 часа назад
Фото: McLare
Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о стратегии McLaren по подходу к борьбе за титул Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Австрийца цитирует f1analytic.com:
Насколько я понимаю, в McLaren собираются дать обоим пилотам полную свободу действий до конца.
Возможно, это даже побудит Пиастри сражаться еще жестче, что в конечном итоге может сыграть им обоим не на руку.
Напомним, что Норрис выиграл Гран-При Бразилии.
