Норрис: «Приятно выиграть именно в Бразилии — отличный трек, невероятные болельщики»
Британский гонщик McLaren посвятил победу своему наставнику Жилю де Феррану
7 минут назад
Британский пилот McLaren Ландо Норрис поделился эмоциями после победы в гонке Гран-при Бразилии, назвав её «идеальным уикендом». Слова приводит Sky Sports.
Это была безумная гонка! Приятно выиграть именно в Бразилии — отличная трасса, невероятные болельщики. Эту победу я посвящаю своему наставнику Жилю де Феррану. Команда проделала фантастическую работу, предоставив мне отличный болид.
Он также добавил, что не считает McLaren самой быстрой командой этого этапа, однако доволен результатом:
Мы сегодня не были самыми быстрыми, но я рад вернуться домой с победой. Впереди еще долгий путь, так что продолжу работать и сосредоточусь на себе.
Ландо Норрис выиграл Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий.