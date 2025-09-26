Любимец Хэмилтона впал в кому после остановки сердца
Бульдог Роско заболел пневмонией
около 15 часов назад
Британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон в социальной сети поделился тревожными новостями о своем 12-летнем бульдоге Роско.
В соцсетях Хэмилтон рассказал, что пес снова заболел пневмонией и оказался в критическом состоянии:
Пожалуйста, не забывайте про Роско. У него снова возникла пневмония и проблемы с дыханием. Его госпитализировали, дали успокоительное, но во время обследования остановилось сердце. Врачам удалось его реанимировать, сейчас он в медикаментозной коме. Мы не знаем, проснется ли он. Завтра попытаются вывести его из комы. Я рядом с ним и очень благодарен вам за молитвы и поддержку.
Роско, ставший настоящим любимцем фанатов, даже сопровождал спортсмена на Гран-при.
Шумахер сомневается в успехе Хэмилтона в Ferrari.