Хэмилтон: «Значительный прогресс в Монце – для меня большая честь выступать за Ferrari»
Льюис поблагодарил фанатов за поддержку и любовь
около 1 часа назад
Фото: Ferrari
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался в Instagram о выступлении на Гран-При Италии:
Солидный прогресс в Монце. Штраф усложнил задачу достичь лучшего результата, но я выложился на полную. Спасибо тифози за страсть. Для меня большая честь выступать за Ferrari, где я получаю невероятную любовь.
Огромное спасибо всем за их упорный труд в эти выходные. Я благодарен за прогресс, которого мы достигаем вместе. Всем спасибо.
Напомним, что Макс Ферстаппен и Хэмилтон заинтересованы в покупке команды MotoGP.
