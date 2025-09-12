Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался в Instagram о выступлении на Гран-При Италии:

Солидный прогресс в Монце. Штраф усложнил задачу достичь лучшего результата, но я выложился на полную. Спасибо тифози за страсть. Для меня большая честь выступать за Ferrari, где я получаю невероятную любовь.

Огромное спасибо всем за их упорный труд в эти выходные. Я благодарен за прогресс, которого мы достигаем вместе. Всем спасибо.