Олег Гончар

Немецкая команда Mercedes представила обновленный логотип накануне презентации нового болида W17 и старта революционной эры Формулы-1 в 2026 году.

Mercedes опубликовал в соцсетях обновленный логотип, выполненный в фирменных цветах последних лет: черном, белом и бирюзовом (цвет главного спонсора Petronas). Новый знак символизирует переход к новой эре Формулы-1, где Mercedes готовится к масштабным изменениям регламента: новые силовые установки с акцентом на электричество и аэродинамика.

Презентация болида W17, на котором будут выступать Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли, состоится в ближайшее время — дата пока не объявлена. Первые закрытые тесты пройдут в Барселоне с 26 по 30 января 2026 года, после чего команды отправятся на официальные предсезонные тесты в Бахрейн.

Mercedes, доминировавший в 2014–2021 годах, надеется вернуться на вершину после ухода Honda как поставщика двигателей.

