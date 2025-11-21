Вольфф назвал причины продажи части своей доли в Mercedes F1
Генеральный директор отметил, что конюшня демонстрирует стабильность
19 минут назад
Генеральный директор и руководитель команды Формулы-1 Mercedes Тото Вольфф прокомментировал продажу части своих акций инвестору Джорджу Куртцу. Слова приводит Sky Sports.
Ранее сообщалось, что общая стоимость немецкой команды оценивается примерно в £4,6 млрд (около $6 млрд).
Вольфф отметил, что текущая оценка команды является результатом многолетней стабильной работы:
На мой взгляд, это показывает позитивное развитие. Команды стали устойчивыми и прибыльными. Эта оценка не взята из ниоткуда. Если посмотреть на наши доходы и денежные потоки, становится понятно, что мы входим в пятерку, а возможно, и в тройку самых прибыльных спортивных команд в мире. Именно на этом основаны такие цифры. Это результат многих лет работы и того, что сам спорт находится в отличном состоянии.
