Олег Шумейко

Пилот Cadillac Валттери Боттас, известный по выступлениям в Williams и Mercedes, рассказал, кто, по его мнению, является самым талантливым пилотом Формулы-1 в истории. Финна цитирует gptoday.net:

Если говорить исключительно о таланте, то я останавливаюсь на Максе Ферстаппене. Валттери Боттас

Отметим, что Макс Ферстаппен является четырехкратным чемпионом Формулы-1 (титулы 2021-2024). В сезоне-2026 пилот Red Bull находится на 9 месте в личном зачете, имея в активе 12 очков после трех этапов Ф-1.