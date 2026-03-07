Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии, Ферстаппен не смог избежать аварии
Антонелли и Аджар – в топ-3
43 минуты назад
Сегодня ночью прошла квалификация к первой гонке Формулы-1 в сезоне-2026 – Гран-при Австралии.
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время.
Гран-при Австралии. Мельбурн. Квалификация
Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.18,518
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,293
3. Изак Аджар («Ред Булл») +0,785
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,809
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,862
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,957
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,960
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,476
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,729
10. Габриэль Бортолетто («Ауди») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Оливер Бермен («Хаас»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Алекс Албон («Вильямс»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Валттери Боттас («Кадиллак»)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
21. Карлос Сайнс («Вильямс»)
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
