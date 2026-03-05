Денис Седашов

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в комментарии пресс-службе Формулы-1 поделился секретами своего менталитета. Нидерландский пилот Red Bull подчеркнул, что уровень техники не является решающим фактором для его самоотдачи на трассе.

Лидер «быков» уверен, что настоящий класс гонщика проявляется в умении адаптироваться к любым условиям:

Если мне придется пилотировать эту машину, прошлогоднюю модель или даже тележку из супермаркета — я выжму из них максимум. Нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Именно для этого мы здесь. Хорошие пилоты всегда будут на высоте. Макс Ферстаппен

Напомним, что по итогам сезона-2025 Макс Ферстаппен завоевал титул вице-чемпиона мира, набрав 421 очко в личном зачете.

