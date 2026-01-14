Гонщик Audi Габріель Бортолето вспомнил советы от четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Бразильца цитирует f1analytic.com:

Он дал мне много советов, трудно выбрать один. Но давайте возьмём тот, что я слышал недавно. В свой дебютный сезон я допустил много ошибок – и мне не нужно слишком переживать, если я ошибаюсь.

Именно за счёт ошибок ты становишься лучше. Все их делают. Не надо из-за этого убиваться, поскольку они всё равно будут случаться. Нужно просто извлечь уроки и двигаться дальше.

Это довольно простые слова, которые многие говорят – но когда ты слышишь их из уст человека, который столько достиг, это значит намного больше.