Денис Седашов

Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис прокомментировал в социальной сети подписание нового контракта с McLaren до 2030 года и заявил, что не рассматривал варианты перехода в другие команды.

По словам британского пилота, решение остаться в текущей команде было для него очевидным.

Интерес со стороны других команд был, но с моей стороны интереса к другим командам не было. Честно говоря, это было самое легкое решение, которое мне когда-либо приходилось принимать в карьере. Я никогда не был человеком, который постоянно переходит из команды в команду. Я оставался с McLaren даже в те моменты, когда в прошлом были возможности уйти в другую команду. Мне было комфортно здесь, я хотел добиваться хороших результатов и как и раньше верил, что даже в самые сложные периоды McLaren мы способны достичь того, чего достигли за последние несколько лет. В итоге все это действительно сбылось. Конечно, я всегда думаю о будущем, но сейчас у меня нет абсолютно никаких причин даже рассматривать другую команду. В конце карьеры я буду очень рад сказать, что McLaren — единственная команда, за которую выступал. Ландо Норрис

Официально: Норрис остается в McLaren до 2030 года.