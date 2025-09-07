Отец Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен высказался о заинтересованности сына покинуть Red Bull. Слова нидерландца приводит f1analytic.com:

Много ли говорили про Mercedes? Много. Нельзя сказать, что мы говорили об этом только в этом году. Но в этом году больше, чем раньше. Кроме того, появляется много всякой ерунды с слухами.

Однако мы говорили о Ferrari, Mercedes и Red Bull. Это логично. Мы всегда обсуждаем это с менеджером Макса Раймондом Вермюленом – Макс и я, но решение остается за ним.