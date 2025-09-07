Отец Ферстаппена: «Мы много говорили о Mercedes»
Йос не считает это чем-то особенным
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Отец Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен высказался о заинтересованности сына покинуть Red Bull. Слова нидерландца приводит f1analytic.com:
Много ли говорили про Mercedes? Много. Нельзя сказать, что мы говорили об этом только в этом году. Но в этом году больше, чем раньше. Кроме того, появляется много всякой ерунды с слухами.
Однако мы говорили о Ferrari, Mercedes и Red Bull. Это логично. Мы всегда обсуждаем это с менеджером Макса Раймондом Вермюленом – Макс и я, но решение остается за ним.
Напомним, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-При Италии.
Поделиться