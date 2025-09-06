Ферстаппен установил рекорд скорости в Формуле-1 на трассе в Монце
Пилот Red Bull показал среднюю скорость 264,682 км/ч
30 минут назад
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1, преодолев квалификационный круг на Гран-при Италии за 1:18.792 со средней скоростью 264,682 км/ч.
Предыдущий рекорд также был установлен на Гран-при Италии семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном в составе Mercedes. Тогда он показал время 1:18.887 и среднюю скорость 264,362 км/ч на круге.
Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Италии.