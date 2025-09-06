Пилот Red Bull Макс Ферстаппен на пресс-конференции поделился впечатлениями после победы в квалификации Гран-при Италии:

На этой трассе с низким прижимным усилием очень сложно собрать идеальный круг — легко ошибиться при торможении. Q3 прошла хорошо, я доволен своей ездой, а поул — это фантастика. Машина весь уикенд вела себя отлично, и я рад, что смог побороться за лучший результат.

Перед квалификацией нам еще немного не хватало скорости, но в последний момент мы внесли финальные изменения в настройки, которые позволили мне более агрессивно атаковать — именно то, что нужно в квалификации. Отличный день для нас. В этом сезоне нам сложнее по воскресеньям, но мы сделаем все возможное и посмотрим, чего сможем достичь.