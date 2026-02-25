Отец Ферстаппена: «У Red Bull было несколько небольших проблем, но сейчас болид работает идеально»
Йос доволен результатами тестов для «красных быков»
около 9 часов назад
Отец четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен оценил форму Red Bull. Нидерландца цитирует f1analytic.com:
Всегда трудно сказать наверняка. Неизвестно, что на самом деле скрывается за результатами тестов, но должен сказать, я доволен тем, как всё складывается. Особенно если посмотреть на работу двигателя. Он мощный и надёжный. В первой гонке увидим, на что он действительно способен.
Мы довольны. Было несколько небольших проблем, но это нормально. Всегда приходится что-то подправлять, но сейчас работает идеально. Болид проехал большое расстояние, это обнадеживающий знак.
