Отец четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен оценил форму Red Bull. Нидерландца цитирует f1analytic.com:

Всегда трудно сказать наверняка. Неизвестно, что на самом деле скрывается за результатами тестов, но должен сказать, я доволен тем, как всё складывается. Особенно если посмотреть на работу двигателя. Он мощный и надёжный. В первой гонке увидим, на что он действительно способен.

Мы довольны. Было несколько небольших проблем, но это нормально. Всегда приходится что-то подправлять, но сейчас работает идеально. Болид проехал большое расстояние, это обнадеживающий знак.