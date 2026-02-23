Ферстаппен объяснил, почему не хочет менять Формулу-1 на ралли
Пилот Red Bull считает, что ралли намного опаснее, чем Ф1
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался в подкасте Up To Speed о участии своего отца Йоса Ферстаппена в раллийных гонках и признался, что сам не планирует переходить в этот вид автоспорта.
Ралли — это очень круто, но если ошибиться и врезаться в дерево, оно никуда не исчезнет.
Ферстаппен подчеркнул, что в Формуле-1 уровень безопасности значительно выше, поэтому он не готов идти на подобный риск.
