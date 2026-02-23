Денис Седашов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался в подкасте Up To Speed о участии своего отца Йоса Ферстаппена в раллийных гонках и признался, что сам не планирует переходить в этот вид автоспорта.

Ралли — это очень круто, но если ошибиться и врезаться в дерево, оно никуда не исчезнет. Макс Ферстаппен

Ферстаппен подчеркнул, что в Формуле-1 уровень безопасности значительно выше, поэтому он не готов идти на подобный риск.

«Моя вера не изменилась»: Хэмилтон сделал откровенное заявление о Ferrari после провального сезона.