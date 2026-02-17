Денис Седашов

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что чемпионский титул в сезоне Формулы-1 2026 года может завоевать Джордж Расселл, который выступает за Mercedes.

По мнению Феттеля, ставка на немецкую команду выглядит вполне логичной, учитывая уровень их силовых установок, которые также использует McLaren. Слова приводит Servus TV.

На мой взгляд, ставка на Mercedes выглядит не такой уж и плохой. К тому же McLaren также использует их двигатель, и в последние годы команда проделала очень хорошую работу. Но лично я бы поставил на Джорджа, потому что я ему доверяю. Он очень умный пилот, я знаю, что он много и упорно работает над собой. Он достаточно сообразителен, чтобы понимать, какой именно вклад как гонщик может сделать, чтобы реально изменить ситуацию. В пелотоне есть несколько человек, способных на это. Но если говорить о текущем раскладе, моя интуиция подсказывает, что именно Джордж в этом году будет самым успешным в сотрудничестве с Mercedes. Себастьян Феттель

Сентябрь станет решающим: легенда Ф-1 Фернандо Алонсо заговорил о будущем.