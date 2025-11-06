Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о недавних результатах на этапах Формулы-1. Австралийца цитирует f1analytic.com:

Я думаю, что последние пару выходных были для меня своего рода «лежачими полицейскими» на пути. Но, я думаю, самое главное, что я чувствую, что получил кое-что новое, некоторые новые знания, и в конечном итоге это поможет мне двигаться вперед не только в этом году, но, надеюсь, и на протяжении всей моей карьеры.

Путь был не без неровностей, пришлось адаптироваться. Но я уверен: стоит мне понять конечную цель и расставить приоритеты, как я быстро достигну результата. Просто нужно немного времени, чтобы прийти к этому.