Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о выступлении на Гран-При Мексики, где австралиец финишировал пятым. Гонщика цитирует f1analytic.com:

Такое ощущение, что всю гонку я ехал за кем-то – были проблемы в грязном воздухе. Было тяжело. Для меня самым важным было изучение некоторых вещей, которые я хотел сегодня узнать. Вчера после сессии стало очевидным, что есть несколько вещей, которые мне очень нужно изменить в своем пилотировании. Сегодня я пытался минимизировать потери и в то же время что-то для себя понять. Если мне удалось достичь прогресса, я буду рад.

Очевидно, когда твой напарник побеждает, а ты пятый, то ничего классного в этом нет. Мне просто пришлось пилотировать совсем иначе в последние пару недель – ну, или я не пилотировал иначе, когда нужно было. Думаю, это было немного странно, ведь я весь год управлял машиной одинаково. Но в последние пару недель болид или шины потребовали другого подхода к пилотированию. Я попробовал кое-что изменить сегодня, и когда мы проанализируем, то поймем, удалось ли это эффективно или нет. Надеюсь, это поможет достичь прогресса.

Машина уже некоторое время не менялась, с ней это не связано. С учетом изменения темпа очевидно, что Ландо нашел способ легче с ней справляться, а я — нет. Важно помнить о других 19 гонках и о том, что мой подход к пилотированию работал хорошо. Значит, речь идет о том, чтобы добавить новые навыки, а не изобретать самого себя заново.