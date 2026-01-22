Піастрі рассказал, как его изменил сезон-2025: «Окончательный результат не совпал с тем, что я хотел»
Оскар считает, что вырос как личность
около 2 часов назад
Фото: McLare
Пилот McLaren Оскар Пиастри оценил свой прогресс по итогам сезона-2025, в котором австралиец в личном зачете финишировал третьим. Гонщика цитирует f1analytic.com:
Вы можете по-разному рассматривать сезон-2025 для меня, но я считаю, что многое понял о себе как на трассе, так и за ее пределами. Я чувствую, что действительно вырос как личность. Чувствую себя более зрелым. Более ответственным. Сейчас немного лучше понимаю, чего хочу.
Есть и чувство гордости. Хотя конечный результат не совпал точно с тем, что я хотел, но, как мне кажется, достигнутый успех стал тем, о чем я мечтал в начале года.
