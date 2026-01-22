Пилот McLaren Оскар Пиастри оценил свой прогресс по итогам сезона-2025, в котором австралиец в личном зачете финишировал третьим. Гонщика цитирует f1analytic.com:

Вы можете по-разному рассматривать сезон-2025 для меня, но я считаю, что многое понял о себе как на трассе, так и за ее пределами. Я чувствую, что действительно вырос как личность. Чувствую себя более зрелым. Более ответственным. Сейчас немного лучше понимаю, чего хочу.

Есть и чувство гордости. Хотя конечный результат не совпал точно с тем, что я хотел, но, как мне кажется, достигнутый успех стал тем, о чем я мечтал в начале года.