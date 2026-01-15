Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл дал совет пилоту McLaren Оскару Пиастри после сезона-2025. Британца цитирует f1analytic.com:

Думаю, он чувствовал себя хуже всего после Катара, не мог поверить в то, что произошло. Ему не везло, и он терял очки из-за решений McLaren, который пытался быть справедливым. Например, в Монце у Ландо был медленный пит-стоп, и его попросили вернуть позицию. Это довольно серьезный шаг – отдавать парню очки, с которым можешь бороться за чемпионство. Он, наверное, посмотрит на это и подумает: «Ну что ж, может, я больше так не сделаю».

В следующем году, если бы я был на его месте, я бы вернулся и сказал: «Слушайте, я люблю команду, все было замечательно, но я должен думать о себе. Это моя карьера. Если возникнет ситуация и вы попросите меня вернуть очки напарнику, спросите себя: зачем это делать? Я не могу себе этого позволить. Я сделал это в прошлом году. Это могло бы стоить мне чемпионства».