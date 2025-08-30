Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал только седьмой результат в квалификации
35 минут назад
Фото: Getty Images
Пилот McLaren Оскар Пиастри стал автором поула в квалификации Гран-при Нидерландов. Второй результат показал его напарник по команде Ландо Норрис.
Третьим в протоколе стал представитель Red Bull, четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, завершил квалификацию только седьмым.
