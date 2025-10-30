Руководитель McLaren Андреа Стелла оценил выступление пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-При Мексики. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Ландо идеально стартовал. Здесь непросто удержать лидерство, так как прямая перед первым поворотом очень длинная. Это была отличная работа со стороны Ландо. Весь уикенд прошел идеально, мы максимально использовали потенциал, который был у машины. Было важно показать, что у нас по-прежнему есть скорость – особенно после нескольких этапов, где мы не смогли полностью реализовать потенциал болида. Было важно вернуться к победам.

И мы получили обнадеживающие сигналы от Оскара: после неудачной квалификации мы вместе с ним разобрали, что нужно изменить в настройках машины, что он сам должен скорректировать в своем стиле пилотирования.