Пилот Mercedes Кими Антонелли назвал свою главную слабость по сравнению с другим пилотом команды Джорджем Расселом. Итальянца цитирует f1analytic.com:

Опыт – моя главная слабость по сравнению, например, с Джорджем (Расселлом). Его не купишь. Но я уверен, что, если появится шанс, смогу за титул побороться. Я много лет к этому шел и уже доказал, что могу обыграть любого, если показываю свой максимум.

Главное – это делать базовые вещи правильно. Мы с командой постоянно себе об этом напоминаем. Я сам тоже еще не на своем пределе. С каждым уикендом многому учусь. С Боно мы отлично работаем вместе, сильно выигрываю за счет его опыта. Мы хорошо ладим с Джорджем, он классный парень. Но, конечно, это не только мой напарник, но и соперник. Единственный, у кого такая же машина, как у меня.