Антонелли второй раз подряд в сезоне выиграл квалификацию, Рассел – второй, Хэмилтон замкнул топ-6.
Рассел оказался позади своего партнёра по команде
около 3 часов назад
В Судзуке (Япония) завершилась квалификация к третьему этапу Формулы-1 сезона-2026.
Победу в квалификации второй раз подряд в этом сезоне одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), который сумел опередить своего партнера по команде Джорджа Расселла и пилота «Макларена» Оскара Пиастри.
Гран-при Японии. Судзука. Квалификация. Топ-10
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.28,778
2. Джордж Рассел («Мерседес») +0,298
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,354
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,627
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,631
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,789
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,913
8. Изак Аджар («Ред Булл») +1,200
9. Габриэль Бортолето («Ауди») +1,496
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,541
Выбыли после второго сегмента:
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
12. Эстебан Окон («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
15. Франко Колапинто («Альпин»)
16. Карлос Сайнс («Вильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Алекс Албон («Вильямс»)
18. Оливер Берман («Хаас»)
19. Серхио Перес («Кадиллак»)
20. Валттери Боттас («Кадиллак»)
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Ранее стало известно, что два этапа Формулы-1 отменены из-за военных действий на Ближнем Востоке.
