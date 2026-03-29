Александр Сукманский

Андреа Кими Антонелли победил на Гран-при Японии на трассе Сузука. Итальянец провел доминирующую гонку и финишировал первым, опередив Оскара Пиастри и Шарля Леклера.

На старте Пиастри блестяще вырвался вперед, тогда как оба пилота Mercedes откатывались назад. Однако Джордж Расселл быстро начал отыгрываться и пытался атаковать лидера, однако не смог выйти вперед.

После начала пит-стопов тяжелая авария Оливера Бермана с Haas на 22-м круге вызвала появление машины безопасности. Антонелли, который еще не останавливался и временно лидировал, заехал в боксы и вернулся на трассу первым. После рестарта он уверенно контролировал гонку и финишировал с преимуществом 13,722 секунды над Пиастри.

Эта победа позволила Антонелли возглавить общий зачет чемпионата, став самым молодым лидером в истории Формулы-1.

Пиастри добыл первое подиумное место для McLaren в сезоне, финишировав вторым. Шарль Леклер занял третье место, опередив Джорджа Расселла. Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон завершили гонку на 5-м и 6-м местах соответственно. Пьер Гасли финишировал седьмым, а Макс Ферстаппен – восьмым с отставанием всего 0,337 секунды.

Два пилота не завершили гонку: Ланс Стролл сошел из-за проблемы с давлением воды, а Оливер Берман – из-за аварии (по данным Haas, у него нет переломов).