Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил положение дел в Ferrari на старте сезона-2026. Немца цитирует f1analytic.com:

Борьба с Леклером в этом сезоне? Я придерживаюсь мнения, и это, наверное, снова вызовет много критики, но мне все равно – Хэмилтон имеет контракт, который дает ему именно эту свободу на трассе. Меня очень радует, что в этом году он снова явно в игре.

Но я могу предположить, что даже Фред Вассер не имеет права голоса, даже если бы хотел. Хэмилтон, вероятно, может сам решать, что делать. Наверное, у него есть какой-то статус первого номера, я думаю. Это означает, что Ferrari не может это контролировать, поскольку он решает это сам. Но это, конечно, влияет на атмосферу в команде.