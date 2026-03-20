«Это уже не кажется недостижимым»: Хэмилтон прокомментировал прогресс Ferrari в Формуле-1
Пилот анонсировал большое обновление болида
2 дня назад
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оценил шансы на первую победу в составе итальянской команды. После успешного подиума на Гран-при Китая британский гонщик почувствовал, что Скудерия наконец приблизилась к лидерам. Слова приводит racingnews365.
Да, сейчас, по ощущениям, я стал безусловно ближе к победе, чем когда-либо. В прошлом году эта цель казалась недостижимой. Но сейчас, как вы видели, в квалификации нам каким-то образом удалось сократить отставание от Mercedes. Хотя в гонке соперники, как мне кажется, по-прежнему выигрывают у нас где-то 0,4-0,5 секунды на круге. Нам нужно большое обновление болида, чтобы это компенсировать. Но я действительно верю в ребят в Маранелло.
