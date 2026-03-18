Денис Седашов

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Китая. Этот результат стал для британца первым подиумом после перехода в Ferrari. В ходе гонки Хэмилтон обогнал своего напарника Шарля Леклера в непосредственной борьбе на трассе. Слова приводит Motorsport.

Пилот отметил, что доволен надежностью болида и прогрессом в развитии команды. По словам Хэмилтона, он находится в оптимальной физической форме благодаря интенсивной подготовке в межсезонье.

Я начал это путешествие, эту мечту — перейти в Ferrari и подняться с ними на высшую ступень. Этот подиум занял больше времени, чем я надеялся. После сложного прошлого года испытываю огромное чувство гордости за то, что участвую в развитии команды и работаю с ними. Это большая честь — быть частью этого бренда. Они предоставили нам действительно надежную машину. Я определенно чувствую, что вернулся на свой лучший уровень как ментально, так и физически. Но есть еще куда расти. Тренировки этой зимой были самыми трудными и интенсивными в моей жизни. Наверное, это связано с возрастом — восстанавливаться теперь дольше. Но мне удалось собрать все воедино. Льюис Хэмилтон

