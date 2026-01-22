Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о перспективах Ferrari в будущем. Немца цитирует f1analytic.com:

Так, на кону стоит всё, всё зависит от результатов команды. Поэтому нам нужно дождаться тестов. И, я бы сказал, первых двух гонок. Всё было сосредоточено на этом, нам говорили в прошлом году, что после Китая ничего не было сделано, вся работа была сосредоточена на новой машине.

Если это снова не сработает, то, конечно, будет принято решение. Я в этом почти уверен. Но это всем известно. Для Ferrari в этом нет ничего нового. Есть замечательная статистика: сколько руководителей команды уже сменилось и как часто менялись пилоты.

Думаю, Вассер это понимает. Он знает, что у него есть шанс всё так и устроить. Он также подготовил людей, которые будут работать за кулисами. Он всегда говорил: 2026 год — наш год.

И, соответственно, конечно, если это не сработает, то он это поймёт и ему придётся принять последствия. Это вполне логично.