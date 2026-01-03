Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер в эфире Sport1 рассказал, какие главные проблемы у Льюиса Хэмилтона:

Зимние тесты помогли бы в прошлом. Но за кулисами слышно, что он не любит симуляторы и все еще ищет то старое ощущение пилотирования. Это говорит мне о том, что дело не только в возрасте, но и в психологической проблеме. Он больше не желает открываться к чему-то новому.

Хэмилтон никогда не был мастером настроек. Это было известно еще со времен его участия в Формуле-3. Тото Вольфф всегда говорил в Mercedes: «Пилоты управляют болидом, команда работает с настройками». Вы не можете изменить это за одну ночь. Это слабость.