Денис Седашов

В Турции активно работают над возвращением Гран-при Формулы-1 на автодром Стамбул-парк.

Как сообщил президент турецкой федерации автоспорта Эрен Учлертопрагы, трасса уже готова к проведению этапа в 2026 году, если возникнет такая необходимость. Слова приводит Autosport.

Если какой-либо этап будет отменен, мы готовы принять Гран-при Турции. Но на этот раз мы не хотим быть временной заменой, как во время пандемии. Наша цель — постоянное место в календаре Формулы-1 и долгосрочный контракт. Эрен Учлертопрагы

По его словам, проект поддерживает правительство Турции, которое гарантирует финансирование и проведение всех необходимых процедур.

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