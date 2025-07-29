Стамбул хочет вернуть Формулу-1. Турция претендует на место в календаре Ф-1
Страна стремится не просто заменить отменённую гонку, а получить постоянное место в календаре
около 5 часов назад
В Турции активно работают над возвращением Гран-при Формулы-1 на автодром Стамбул-парк.
Как сообщил президент турецкой федерации автоспорта Эрен Учлертопрагы, трасса уже готова к проведению этапа в 2026 году, если возникнет такая необходимость. Слова приводит Autosport.
Если какой-либо этап будет отменен, мы готовы принять Гран-при Турции. Но на этот раз мы не хотим быть временной заменой, как во время пандемии. Наша цель — постоянное место в календаре Формулы-1 и долгосрочный контракт.
По его словам, проект поддерживает правительство Турции, которое гарантирует финансирование и проведение всех необходимых процедур.
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