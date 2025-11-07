Олег Гончар

Менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела (26-0, 18 КО) Спенсер Браун сделал громкое заявление о возможном поединке своего подопечного с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО).

В комментарии для Boxnation Браун заявил, что немецкий боксер имеет стиль, который может создать украинцу серьезные проблемы.

«Могу быть полностью откровенным? Да, когда речь идет об ударах по корпусу. Это звучит дерзко, и многие скажут: «Что он несет?» Но я скажу прямо — он настоящий криптонит для Усика». Спенсер Браун

Браун подчеркнул, что Кабайел обладает сильным ударом в корпус, устойчив и вынослив, что, по его мнению, может нейтрализовать техническое преимущество Усика.

На данный момент Кабайел готовится к очередному поединку — 10 января в Германии он встретится с поляком Дамианом Кныбой. Если немец одержит победу, его команда надеется приблизиться к шансам на титульный бой против украинского чемпиона.