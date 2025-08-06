Денис Седашев

Руководитель команды Mercedes в Формуле-1 Тото Вольфф поделился, с кем хотел бы побороться за чемпионство в следующем сезоне.

В интервью La Gazzetta dello Sport он признался, что идеальным соперником для команды была бы Ferrari.

С кем бы хотел побороться за титул в следующем году? Ответ очевиден — с Ferrari. Противостояние Ferrari и Mercedes — это было бы что-то невероятное. Особенно если речь идет о дуэли Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера против Джорджа Расселла и Кими Антонелли. Тото Вольфф

Он добавил, что такой сценарий стал бы настоящим вызовом для обеих команд и захватил бы всех фанатов спорта:

Итальянский гонщик против итальянской команды — представьте себе это. Я уверен, что мы увидим такую дуэль — или уже в следующем году, или в недалеком будущем. Это будет фантастическое противостояние. Тото Вольф

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