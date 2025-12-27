Денис Седашов

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что надеется на удачный для себя новый технический регламент, который вступит в силу с сезона 2026 года.

Британский пилот откровенно раскритиковал нынешнее поколение болидов, введенное в 2022-м. Слова приводит Autosport.

Это поколение болидов, пожалуй, было худшим. Я молюсь, чтобы следующее не оказалось еще хуже. В 2009 году в Макларене после зимней паузы нам сказали, что по новым правилам будет на 50% меньше прижимной силы — и машину именно так и спроектировали. Когда я приехал в январе, команда заявила, что все цели достигнуты. Я тогда подумал: «Это точно нормально?» А уже на первых тестах стало понятно — прижимной силы почти нет, и мы катастрофически отстаем. Этот опыт многому меня научил. Льюис Хэмилтон

Новый регламент Формулы-1 в 2026 году предусматривает существенные изменения как в шасси, так и в силовых установках.

