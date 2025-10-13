Юный Бондарев завершил дебютный сезон итальянской F4 на подиуме
Украинец занял десятое место в общем зачете
17 минут назад
16-летний украинский гонщик Александр Бондарев на подиуме завершил дебютный сезон в итальянской Формуле-4, передает Суспільне.
В составе итальянской команды Prema Racing украинец финишировал третьим на последнем этапе серии в Мизано, Италия.
«Это были хорошие выходные, особенно по сравнению с последними двумя. В квалификации у нас была небольшая проблема, и мы не имели достаточного темпа, поэтому первые три гонки были сложными. В восстановительной гонке в Имоле мы стартовали с первого ряда».
В общем зачете пилотов Бондарев занял 10-е место с 89 очками. Сезон стал успешным для дебютанта: кроме подиума в Мизано, украинец впервые в карьере одержал победу на четвертом этапе в Имоле. Это второй подиум для Бондарева в сезоне.