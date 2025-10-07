Денис Седашов

В Формуле-1 планируют изменить формат квалификации на сезон-2026 из-за появления 11-й команды — Cadillac.

По новым правилам, в первых двух сегментах квалификации из борьбы будут выбывать по шесть пилотов вместо пяти, как раньше. Третий сегмент останется без изменений: за поул продолжат бороться десять самых быстрых гонщиков.

Подобный формат уже использовался в сезоне-2016, когда в чемпионате участвовали 11 команд.

McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.