Формула-1 изменит формат квалификации в сезоне-2026
Королевские автогонки возвращаются к модели 2016 года
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
В Формуле-1 планируют изменить формат квалификации на сезон-2026 из-за появления 11-й команды — Cadillac.
По новым правилам, в первых двух сегментах квалификации из борьбы будут выбывать по шесть пилотов вместо пяти, как раньше. Третий сегмент останется без изменений: за поул продолжат бороться десять самых быстрых гонщиков.
Подобный формат уже использовался в сезоне-2016, когда в чемпионате участвовали 11 команд.
