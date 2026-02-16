Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) рассказал, почему у него не получилось договориться о поединке с обладателем титулов WBA, WBC и IBF Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Цитирует Уайлдера worldboxingnews.com.

«Усик сначала упоминал наш бой, он хотел сразиться со мной. Но я не думаю, что его команда четко определилась с датой и местом проведения поединка. Этот вопрос все еще витал в воздухе. Знаете, но время идет.

Я не могу сидеть и ждать. Конечно, у нас были планы по поводу того, что мы хотим сделать, чтобы достичь вершины. Затем появился бой с Дереком Чисорой, который был на уровень выше всех остальных, поскольку нам необходим именно такой соперник».