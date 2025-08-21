Денис Седашов

Игрок MLB-клуба Сиэтл Виктор Роблес получил 10-матчевую дисквалификацию за неспортивные действия во время матча, информирует пресс-служба лиги.

Роблес, который восстанавливал форму после травмы плеча в составе фарм-клуба Такома, эмоционально отреагировал после того, как мяч соперника попал ему в грудь.

Бейсболист кинул биту в направлении оппонента и попытался выяснить отношения, но партнеры остановили его.

Кроме дисквалификации, спортсмен также оштрафован, однако сумма не разглашается.

Наказание вступит в силу после возвращения Роблеса в основную команду.