Красюк рассказал, почему Усика больше не интересует Уайлдер
Сейчас Усик ориентируется на бои с другими соперниками
23 минуты назад
Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк высказал мнение о экс-чемпионе WBC Деонтее Уайлдере (44-4-1, 43 КО) в интервью World Boxing News.
Красюк отметил, что ранее бой с Уайлдером мог быть интересен для Усика, когда тот владел поясом WBC. Однако сейчас он считает американца представителем «старого поколения» вместе с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, Чжаном Чжилеем и Дереком Чисорой.
«Новое поколение уже здесь – Джозеф Паркер, Мозес Итаума, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел».
Напомним, что следующий бой Уайлдер может провести против экс-чемпиона UFC.