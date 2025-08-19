Олег Гончар

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк высказал мнение о экс-чемпионе WBC Деонтее Уайлдере (44-4-1, 43 КО) в интервью World Boxing News.

Красюк отметил, что ранее бой с Уайлдером мог быть интересен для Усика, когда тот владел поясом WBC. Однако сейчас он считает американца представителем «старого поколения» вместе с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, Чжаном Чжилеем и Дереком Чисорой.

«Новое поколение уже здесь – Джозеф Паркер, Мозес Итаума, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел». Александр Красюк

Напомним, что следующий бой Уайлдер может провести против экс-чемпиона UFC.