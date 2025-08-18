Промоутер Итауми удивил заявлением о бое с Усиком
Воррен подчеркнул взвешенный подход к будущим сражениям
37 минут назад
Промоутер 20-летнего британского боксера супертяжелого веса Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV прокомментировал возможность поединка своего подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).
Ранее инвестор от властей Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх выразил желание организовать бой Итаума – Усик. Уоррен оценил идею, но отметил, что решение будет приниматься взвешенно.
«Это был бы замечательный бой, но мы никуда не спешим. Нам нужно обсудить все с командой. Это не игра в "кто круче". Мы тщательно обдумаем следующие шаги».
Уоррен подчеркнул тесное сотрудничество с Аль аш-Шейхом и Riyadh Season, выразив уверенность в совместном нахождении наилучшего решения.
16 августа Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде. В июле Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.