Азербайджан - Украина: анонс последнего матча квалификации Евробаскета-2027 для женской сборной
Сегодня, 17 марта, в Баку украинские спортсменки сыграют против аутсайдера группы Е – матч не повлияет на турнирное положение, но определит ключевые условия для выхода в следующий раунд
около 4 часов назад
17 марта, женская сборная Украины проведет заключительный, шестой, матч квалификации Евробаскета-2027 в группе Е. Соперником будет сборная Азербайджана.
Матч состоится в Баку на арене Baku Sports Palace. Начало – в 17:00 по киевскому времени. Трансляция – на Киевстар ТВ.
В текущем игровом окне сборная Украины потерпела два поражения: от Черногории (61:79) и Болгарии (66:81). После этих результатов украинские спортсменки занимают третье место в группе Е и останутся на этой позиции независимо от результата игры в Баку. Азербайджан, проигравший все пять предыдущих матчей, завершит на четвертом месте.
Согласно регламенту, во второй этап квалификации выйдут две лучшие команды группы, а также лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах. Поскольку результат матчей с последней командой группы не учитывается, сегодняшняя игра не имеет турнирного значения для определения места в группе.
Женская сборная Украины сохраняет шансы на выход в следующий раунд отбора. Для этого необходимо:
- поражение Ирландии в матче с Израилем
- поражение Швейцарии от Австрии
В заявку сборной Украины на игру против Азербайджана вошли 12 игрокинь:
- Мириам Уро-Ниле (Ньон, Швейцария)
- Юлия Гутевич (Будивельник, Украина)
- Татьяна Юркевичус (Хапоэль Беэр-Шева, Израиль)
- Елена Бойко (Протеас Вулас, Греция)
- Христина Кулеша (УБИ Грац, Австрия)
- Ольга Алексеичик (Франковск-Прикарпатье, Украина)
- Анжелик Ляшко (Будивельник, Украина)
- Дарья Кононученко (Шаморин, Словакия)
- Серафима Тиха (Виртус Кальяри, Италия)
- Анастасия Ковтун (Слованка, Чехия)
- Карина Панчук (Шаморин, Словакия)
- Полина Тупало (ТТТ Рига Джуниорс, Латвия)