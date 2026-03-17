Александр Сукманский

17 марта, женская сборная Украины проведет заключительный, шестой, матч квалификации Евробаскета-2027 в группе Е. Соперником будет сборная Азербайджана.

Матч состоится в Баку на арене Baku Sports Palace. Начало – в 17:00 по киевскому времени. Трансляция – на Киевстар ТВ.

В текущем игровом окне сборная Украины потерпела два поражения: от Черногории (61:79) и Болгарии (66:81). После этих результатов украинские спортсменки занимают третье место в группе Е и останутся на этой позиции независимо от результата игры в Баку. Азербайджан, проигравший все пять предыдущих матчей, завершит на четвертом месте.

Согласно регламенту, во второй этап квалификации выйдут две лучшие команды группы, а также лучшие сборные, занявшие третьи места в своих группах. Поскольку результат матчей с последней командой группы не учитывается, сегодняшняя игра не имеет турнирного значения для определения места в группе.

Женская сборная Украины сохраняет шансы на выход в следующий раунд отбора. Для этого необходимо:

поражение Ирландии в матче с Израилем

поражение Швейцарии от Австрии

В заявку сборной Украины на игру против Азербайджана вошли 12 игрокинь: