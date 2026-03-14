Женская сборная Украины уступила Болгарии в отборе на Евробаскет-2027
Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Болгарии в выездном матче отбора на Евробаскет-2027.
Судьбу встречи определила первая четверть, которую украинки проиграли — 10:22. Болгарки давили прессингом и удачно реализовали свои броски. Во второй половине игры Украина действовала увереннее и даже выиграла последнюю четверть, но догнать соперниц не смогла.
Лучшей в составе нашей сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 24 очка.
Евробаскет-2027. Женщины Квалификация, Группа Е
Болгария — Украина 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:19)
Следующий матч отбора сине-желтые проведут 17 марта против Азербайджана.
